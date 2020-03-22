ГАЛЕРЕЯ | 100-летний юбилей: на могилу Георга Отса принесли цветы

В субботу миллионы поклонников Георга Отса отметили 100-летний юбилей великого певца. Его могилу украсили цветы и свечи.
В субботу миллионы поклонников Георга Отса отметили 100-летний юбилей великого певца. Его могилу украсили цветы и свечи.
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