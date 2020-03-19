19.03.2020, 16:26

Футболист "ФК Курессааре" заразился коронавирусом


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Футболист "ФК Курессааре" заразился коронавирусом
Irina Mägi

Исполнительный директор сааремааского футбольного клуба FC Kuressaare Марио Пруул сообщил порталу Soccernet.ee что один из футболистов дублирующего состава оказался заражен коронавирусом. Предполагается, что больной подхватил заразу на волейбольном матче с участием итальянской команды Milano Powervolley.

Пруул сказал, что тоже присутствовал на этом матче, но был осторожен. На вопрос, сколько, по его данным, футболистов ходили смотреть игру с итальянцами, он ответил: "Из основного состава никто не ходил, они все базируются в Таллинне. Из дублирующего состава знаю одного парня, который ходил. Его анализ потом дал положительный результат".

Подробнее читайте на портале Soccernet.ee

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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