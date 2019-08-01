Футбол, волейбол, баскетбол: в Мустамяэской гуманитарной гимназии к осени появится стадион

Вице-мэр Вадим Белобровцев, ознакомившись с ходом работ, отметил, что строительство нового спортивного объекта — одно из важнейших дел, которые город может сделать для поддержания активного образа жизни детей и молодежи. ”Наша цель — создать как можно более хорошие, современные условия для занятий спортом для школьников, ведь физическая активность — это краеугольный камень здоровья, не даром говорится — в здоровом теле — здоровый дух. — сказал Белобровцев.

— С этой целью на стадионе Мустамяэской гуманитарной гимназии появятся три беговых дорожки, площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, прыжков в длину, толкания ядра, а также различные снаряды для занятия гимнастикой, площадка для настольного тенниса, а также дорожка вокруг стадиона для кроссов и многое другое. На строительство современного стадиона город выделил в общей сложности миллион евро”.

Футбольное поле с искусственным покрытием и площадки для игры в волейбол и баскетбол будут окружены тремя беговыми дорожками. С одной стороны стадиона будут дополнительные беговые дорожки длиной 120 метров, а также дорожка для разбега, по обе стороны которой появятся ямы для прыжков в длину. Стадион будет покрыт тартановым покрытием за исключением футбольного поля. Вокруг стадиона расположится беговая дорожка, покрытая древесной корой для кроссов.

Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс отметил, что Мустамяэская гимназия ждет строительства стадиона уже более пятнадцати лет, а его площадь составит 10 259 квадратных метров.

Стадион Мустамяэской гуманитарной гимназии спроектировали в Avaste Arhitektuuribüroo OÜ, строительство осуществляет AS YIT Eesti.