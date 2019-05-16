Французский политолог: встреча Ле Пен с Каалепом — огромный недочет

Французский политолог Жан-Ив Камю прокомментировал газете Libération ставшее скандальным селфи члена EKRE Руубена Каалепа с лидером французского ”Народного объединения” Марин Ле Пен во время ее визита в Таллинн.
”Марин Ле Пен не могла не знать, кто такой Руубен Каалеп, — отметил эксперт. — Либо ее советники по иностранным делам совершенно потеряли бдительность. В любом случае это огромный недочет”.
По мнению Камю, Ле Пен могла действительно не знать второго значения ”жеста хорошего настроения”, поскольку он распространен в очень узких кругах. ”С другой стороны, то, что Руубен Каалеп совершил жест сторонников превосходства белой расы, — неоспоримый факт”, — говорит политолог.
Камю считает невозможным, что Ле Пен встретилась с Каалепом, не проверив лично или через свою команду его бэкграунд. ”Это показало бы тотальный любительский уровень”, — отметил он.