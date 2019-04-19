Франция отправила в Эстонию сотни солдат, танки и БМП для учений НАТО "Весенний шторм"

Базирующаяся там боевая группа — только часть более широких сил сдерживания НАТО. Там также действуют миссия охраны воздушного пространства НАТО и регулярно прибывающие на различные учения и тренировки части ряда союзных государств. На минувшей неделе Великобритания направила сюда на усиление боевой группы НАТО четыре боевых вертолета Wildcat, а вскоре прибудут еще пять вертолетов Apache.

Вся эта техника и живая сила союзников по Северному Альянсу в конце апреля примет участие в учениях "Весенний шторм — 2019", которые в этом году пройдут в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа с 29 апреля по 17 мая. Всего в военных учениях примут участие около 10 тысяч военных и солдат срочной службы из 15 стран — членов НАТО.

Кроме французов активно работать в тесном сотрудничестве с силами обороны Эстонии будет вертолетная группа Великобритании. Миссия военнослужащих SAS, которые входят в состав 21-го и 23-го резервных британских батальонов, будет заключаться в отслеживании "российской активности" в приграничных районах. Для слежения за "вероятным противником" и за его перемещениями вдоль границы у подразделений имеются беспилотники.

Союзники по НАТО этой весной практически еженедельно проводят в Эстонии какие-то военные учения по противодействию потенциальному российскому нападению, активно готовясь к гибридным войнам и отрабатывая соответствующие тактики. На прошлой неделе в Таллинне завершились киберучения НАТО Locked Shield 2019 ("Заблокированный щит — 2019"). 16 апреля в небе Эстонии начались авиационные маневры альянса Ramstein Alloy 19-1 ("Сплав Рамштайн 19-1"). 29 апреля начнутся крупнейшие сухопутные учения Kevadtorm 2019 ("Весенний шторм — 2019"). А на конец мая запланированы военно-морские трансфертные учения Baltic Protector ("Балтийский протектор").

Как пишет "Российская газета", наименование "трансфертные" маневры "Балтийский протектор" получили потому, что они связаны с масштабными заблаговременными перебросками войск, вооружений и военных кораблей из западных стран НАТО в Эстонию. При этом впервые их действия рассматриваются в рамках "единых экспедиционных войск (ЕЭВ) альянса и его союзников (Швеции и Финляндии)".

Как ранее сообщали СМИ, соглашение о ЕЭВ под руководством Великобритании страны Европы подписали год назад. Помимо Великобритании документ подписали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. Несмотря на то что Baltic Protector с участием около 20 боевых кораблей НАТО и 3 тыс. военнослужащих запланированы на июнь, в Эстонию уже сейчас прибывают воинские контингенты ЕЭВ, которые в апреле-мае 2019 года будут участвовать и в других маневрах стран НАТО и их союзников.

Лишь накануне президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле с главой Эстонии Керсти Кальюлайд обсуждал опасения стран Балтии по поводу "российской угрозы". Путин назвал подобные высказывания об угрозах "абсолютно безосновательными", сообщает ТАСС.