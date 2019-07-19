Франция отклонила 40-миллионный совместный иск родственников жертв крушения парома "Эстония"

В апреле в Нантерском суде начались заседания по делу парома "Эстония". Иск впервые был подан еще в 1996 году и в нем пострадавшие и близкие погибших в катастрофе обвиняют судостроительную компанию Meyer Werft и фирму Bureau Veritas.
Официальное расследование крушения парома выявило, что причиной катастрофы стали ошибки в конструкции.
Представляющее пострадавших и родственников погибших адвокатское бюро Schmill&Lombrez считает, что основным ответчиком как раз является фирма, признавшая паром пригодным к использованию.
28 сентября 1994 года на борту парома "Эстония" находилось 989 человек, из которых 347 были гражданами Эстонии. При крушении судна погибло 852 человека, среди них 285 граждан Эстонии.
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