Франция отклонила 40-миллионный совместный иск родственников жертв крушения парома "Эстония"

В апреле в Нантерском суде начались заседания по делу парома "Эстония". Иск впервые был подан еще в 1996 году и в нем пострадавшие и близкие погибших в катастрофе обвиняют судостроительную компанию Meyer Werft и фирму Bureau Veritas.

Официальное расследование крушения парома выявило, что причиной катастрофы стали ошибки в конструкции.

Представляющее пострадавших и родственников погибших адвокатское бюро Schmill&Lombrez считает, что основным ответчиком как раз является фирма, признавшая паром пригодным к использованию.

28 сентября 1994 года на борту парома "Эстония" находилось 989 человек, из которых 347 были гражданами Эстонии. При крушении судна погибло 852 человека, среди них 285 граждан Эстонии.