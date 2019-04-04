04.04.2019, 11:20

Фракцию социал-демократов возглавили Евгений Осиновский и Рийна Сиккут


rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Jaanus Lensment

Парламентская фракция Социал-демократической партии в четверг избрала своим председателем Евгения Осиновского, заместителем председателя — Рийну Сиккут.

Во фракцию социал-демократов XIV созыва Рийгикогу входят 10 депутатов — Марина Кальюранд, Хельмен Кютт, Хельо Пикхоф, Катри Райк, Рийна Сиккут, Кальви Кыва, Свен Миксер, Евгений Осиновский, Ивари Падар и Индрек Саар.

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