04.04.2019, 11:20
Фракцию социал-демократов возглавили Евгений Осиновский и Рийна Сиккут
Парламентская фракция Социал-демократической партии в четверг избрала своим председателем Евгения Осиновского, заместителем председателя — Рийну Сиккут.
Парламентская фракция Социал-демократической партии в четверг избрала своим председателем Евгения Осиновского, заместителем председателя — Рийну Сиккут.
Во фракцию социал-демократов XIV созыва Рийгикогу входят 10 депутатов — Марина Кальюранд, Хельмен Кютт, Хельо Пикхоф, Катри Райк, Рийна Сиккут, Кальви Кыва, Свен Миксер, Евгений Осиновский, Ивари Падар и Индрек Саар.
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