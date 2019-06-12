Фракцию Социал-демократической партии возглавил Индрек Саар

В воскресенье социал-демократы избрали Индрека Саара новым председателем партии. Кальви Кыва, до 9 июня занимавший пост генерального секретаря партии, в предыдущих составах Рийгикогу был и председателем, и заместителем председателя фракции соцдемов.

До сегодняшнего дня фракцию возглавляли Евгений Осиновский и Рийна Сиккут. Сейчас Сиккут является кандидатом на пост заместителя председателя парламентской комиссии по делам Европейского союза. Эта должность освободилась после того, как Свен Миксер был избран в Европарламент.