21.06.2019, 08:40

ФОТОРЕПОРТАЖ с места событий: В Тарту плутовка отобедала жирной крысой прямо на аэродроме и была такова

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rus.delfi.ee
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Rebane Raadi lennuväljal
Rebane Raadi lennuväljalFoto: Argo Ingver

В объектив фотографа Арго Ингвера случайно попала лисица, обедающая крысой прямо на аэродроме Раади. С добычей плутовка улизнула в кусты.

Смотрите наш фоторепортаж с места событий!

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