ФОТОРЕПОРТАЖ с места событий: В Тарту плутовка отобедала жирной крысой прямо на аэродроме и была такова

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Rebane Raadi lennuväljal Foto: Argo Ingver

В объектив фотографа Арго Ингвера случайно попала лисица, обедающая крысой прямо на аэродроме Раади. С добычей плутовка улизнула в кусты.