21.06.2019, 08:40
ФОТОРЕПОРТАЖ с места событий: В Тарту плутовка отобедала жирной крысой прямо на аэродроме и была такова(2)
В объектив фотографа Арго Ингвера случайно попала лисица, обедающая крысой прямо на аэродроме Раади. С добычей плутовка улизнула в кусты.
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