ФОТОРЕПОРТАЖ | Ни семьи, ни друзей. Направлявшиеся в Мали эстонские военные провели в Тапа две недели в изоляции

Вместо того, чтобы побыть с семьей и друзьями, десять солдат были вынуждены провести свое время в военном городке Тапа, где для них было организовано как обучение, так и условия для занятий спортом.

Trenni tegemiseks kohandatud nurgas hoolitsetakse oma kehalise vormi eest. Korraga mahub trenni tegema kuni neli inimest. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Среди военнослужащих люди самых разных профессий: от специалистов по связи до медиков. Есть даже переводчик с французского.

Rahvusliku toetuselemendi ülem Rait ja kontingendi vanem Vjatšeslav kasutavad olemasolevaid ruume kontorina, jalaväelased treeningusaalina. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi



В свободное от учебной работы время мужчины смотрели фильмы, играли в настольные игры и занимались уборкой.

Jaoülem Ragnar ja tõlk Ekke kuulavad kontingendi vanema kaardiharjutuse käsku. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi



Общение с близкими происходило дистанционно.

Auastmest ja ametikohast olenemata panid kõik oma käed koristamisele külge. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Ülesanne on lahendatud ja rühmavanem Janek esitleb tulemust kontingendi vanemale. Vjatšeslav (vasakul) kuulab ja teeb märkmeid. Järgneb tema tagasiside. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Kui ülema käsk on käes, hakatakse ülesannet lahendama. Kõigepealt kannavad Hardi ja Ragnar kaardile info vastase tegevuse kohta. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Koputus uksele on märguanne, et saabus hommikusöök, mille tõid kohale Scoutspataljoni sõdurid. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Õhtusöök on kell 18. Isolatsioonis oleva eelgrupi majutuskoht on Tapa sõjaväelinnaku komplekteerimisalal asuv hall, mis on kohandatud kasarmuks. Halli saab kerge vaevaga muuta rasketehnika garaažiks, laoruumiks või õpperuumiks. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

В Мали они пробудут до апреля 2021 года.

Relvur Kristjan räägib videokõne vahendusel tütre Liisiga. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!