ФОТОРЕПОРТАЖ | Ни семьи, ни друзей. Направлявшиеся в Мали эстонские военные провели в Тапа две недели в изоляции

Эстонские военнослужащие, направляющиеся с военной миссией в Мали, из-за коронавируса были вынуждены провести две недели в изоляции, пишет Eesti Päevaleht.
Вместо того, чтобы побыть с семьей и друзьями, десять солдат были вынуждены провести свое время в военном городке Тапа, где для них было организовано как обучение, так и условия для занятий спортом.
Среди военнослужащих люди самых разных профессий: от специалистов по связи до медиков. Есть даже переводчик с французского.
В свободное от учебной работы время мужчины смотрели фильмы, играли в настольные игры и занимались уборкой.
Общение с близкими происходило дистанционно.
В Мали они пробудут до апреля 2021 года.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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