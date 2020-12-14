14.12.2020, 12:15

ФОТОРЕПОРТАЖ | Ни семьи, ни друзей. Направлявшиеся в Мали эстонские военные провели в Тапа две недели в изоляции

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Lõunasöök saabus oodatust varem. Rühmavanem Janek hakkab sööma, ülejäänud liituvad pärast trenni.
Lõunasöök saabus oodatust varem. Rühmavanem Janek hakkab sööma, ülejäänud liituvad pärast trenni.Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Эстонские военнослужащие, направляющиеся с военной миссией в Мали, из-за коронавируса были вынуждены провести две недели в изоляции, пишет Eesti Päevaleht.

Вместо того, чтобы побыть с семьей и друзьями, десять солдат были вынуждены провести свое время в военном городке Тапа, где для них было организовано как обучение, так и условия для занятий спортом.

Trenni tegemiseks kohandatud nurgas hoolitsetakse oma kehalise vormi eest. Korraga mahub trenni tegema kuni neli inimest. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

Среди военнослужащих люди самых разных профессий: от специалистов по связи до медиков. Есть даже переводчик с французского.

Rahvusliku toetuselemendi ülem Rait ja kontingendi vanem Vjatšeslav kasutavad olemasolevaid ruume kontorina, jalaväelased treeningusaalina. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi


В свободное от учебной работы время мужчины смотрели фильмы, играли в настольные игры и занимались уборкой.

Jaoülem Ragnar ja tõlk Ekke kuulavad kontingendi vanema kaardiharjutuse käsku. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi


Общение с близкими происходило дистанционно.

Auastmest ja ametikohast olenemata panid kõik oma käed koristamisele külge. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi
Ülesanne on lahendatud ja rühmavanem Janek esitleb tulemust kontingendi vanemale. Vjatšeslav (vasakul) kuulab ja teeb märkmeid. Järgneb tema tagasiside. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi
Kui ülema käsk on käes, hakatakse ülesannet lahendama. Kõigepealt kannavad Hardi ja Ragnar kaardile info vastase tegevuse kohta. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi
Koputus uksele on märguanne, et saabus hommikusöök, mille tõid kohale Scoutspataljoni sõdurid. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi
Õhtusöök on kell 18. Isolatsioonis oleva eelgrupi majutuskoht on Tapa sõjaväelinnaku komplekteerimisalal asuv hall, mis on kohandatud kasarmuks. Halli saab kerge vaevaga muuta rasketehnika garaažiks, laoruumiks või õpperuumiks. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

В Мали они пробудут до апреля 2021 года.

Relvur Kristjan räägib videokõne vahendusel tütre Liisiga. Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi

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