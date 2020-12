ФОТОРЕПОРТАЖ | Ни семьи, ни друзей. Направлявшиеся в Мали эстонские военные провели в Тапа две недели в изоляции

Õhtusöök on kell 18. Isolatsioonis oleva eelgrupi majutuskoht on Tapa sõjaväelinnaku komplekteerimisalal asuv hall, mis on kohandatud kasarmuks. Halli saab kerge vaevaga muuta rasketehnika garaažiks, laoruumiks või õpperuumiks.

Foto: Jaanus Lensment / kaitsevägi