27.07.2020, 16:10

ФОТОНОВОСТЬ | "SOS — нужен ремонт". Неизвестные повесили плакат на мемориале Маарьямяги


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Appikarje Pirita teel 27.07.2020
Appikarje Pirita teel 27.07.2020Foto: Andres Putting

Фоторепортер Delfi Андрес Путтинг заметил на мемориале Маарьямяги в Пирита полотно с надписью "SOS — нужен ремонт".

Церемониальная площадь была построена в 1975 году. Если раньше там проводили парады и принимали в пионеры, то теперь таллиннцы собираются там посмотреть на закат и приятно провести время. Еще с советских времен монумент не реновирован. Как отмечают активисты, он может быть опасным для горожан, поэтому его нужно отремонтировать.

Andres Putting
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