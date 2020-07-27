27.07.2020, 16:10
ФОТОНОВОСТЬ | "SOS — нужен ремонт". Неизвестные повесили плакат на мемориале Маарьямяги
Фоторепортер Delfi Андрес Путтинг заметил на мемориале Маарьямяги в Пирита полотно с надписью "SOS — нужен ремонт".
Фоторепортер Delfi Андрес Путтинг заметил на мемориале Маарьямяги в Пирита полотно с надписью "SOS — нужен ремонт".
Церемониальная площадь была построена в 1975 году. Если раньше там проводили парады и принимали в пионеры, то теперь таллиннцы собираются там посмотреть на закат и приятно провести время. Еще с советских времен монумент не реновирован. Как отмечают активисты, он может быть опасным для горожан, поэтому его нужно отремонтировать.
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