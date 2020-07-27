ФОТОНОВОСТЬ | "SOS — нужен ремонт". Неизвестные повесили плакат на мемориале Маарьямяги(22)
Фоторепортер Delfi Андрес Путтинг заметил на мемориале Маарьямяги в Пирита полотно с надписью "SOS — нужен ремонт".
Фоторепортер Delfi Андрес Путтинг заметил на мемориале Маарьямяги в Пирита полотно с надписью "SOS — нужен ремонт".
В мемориальный комплекс ”Площадь Примирения” образован из двух перекрещивающихся, углубленных аллей. Первым мемориальным объектом, построенным в Маарьямяе, стал 35 метровый обелиск, установленный на склоне холма в 1960 году. Авторами монумента были скульптор Лембит Толли и известный эстонский архитектор Март Порт. Обелиск посвящен Ледовому походу, в ходе которого, корабли Балтийского флота были спасены от захвата немецкими и финскими военными и переправлены из Гельсингфорса в Кронштадт, пишет Википедия.
Церемониальная площадь была построена в 1975 году. Если раньше там проводили парады и принимали в пионеры, то теперь таллиннцы собираются там посмотреть на закат и приятно провести время. Еще с советских времен монумент не реновирован. Как отмечают активисты, он может быть опасным для горожан, поэтому его нужно отремонтировать.
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