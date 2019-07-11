ФОТОНОВОСТЬ: Над Ласнамяэ кружил датский истребитель

Сегодня в Эстонию прибыл истребитель F-16, который летал над Таллинном. Финальная точка самолета — военная база Эмари, где отмечается юбилей эстонских воздушних сил (100) и 800-летие датского флага. Послезавтра в Эмари пройдет летные представления совместно с гостями из Дании. Среди участников — истребитель F-16 с датским флагом на крыльях.

Hävitajad linna kohal 11.07.2019 Foto: Andres Putting

Проект "летающего датского флага" запустили год назад, когда Воздушные силы Датского Королевства таким образом решили отпраздновать 800-летие флага. Дизайн держался в секрете, чтобы показать самолет во время праздника. В день флага 15 июля над Данией истребитель пролетит на низкой высоте, чтобы впервые показать жителям новый дизайн.