11.07.2019, 14:40

ФОТОНОВОСТЬ: Над Ласнамяэ кружил датский истребитель

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дополнено в 15:23
rus.delfi.ee
EST
Hävitajad linna kohal 11.07.2019
Hävitajad linna kohal 11.07.2019Foto: Andres Putting

Около 13:30 над Ласнамяэ были замечены два воздушных судна — реактивный самолет и истребитель. Позже стало известно, что на истребитель нанесен флаг Дании, а прилетел он сюда, чтобы отпраздновать юбилей Военно-воздушных сил Эстонии.

Сегодня в Эстонию прибыл истребитель F-16, который летал над Таллинном. Финальная точка самолета — военная база Эмари, где отмечается юбилей эстонских военно-воздушных сил (100) и 800-летие датского флага. Послезавтра в Эмари пройдут летные представления совместно с гостями из Дании. Среди участников — истребитель F-16 с датским флагом на крыльях.

Hävitajad linna kohal 11.07.2019 Foto: Andres Putting

Проект "летающего датского флага" запустили год назад, когда Военно-воздушные силы Датского Королевства таким образом решили отпраздновать 800-летие флага. Дизайн держался в секрете, чтобы показать самолет во время праздника. В день флага 15 июля над Данией истребитель пролетит на низкой высоте, чтобы впервые показать жителям новый дизайн.

Hävitajad linna kohal 11.07.2019 Foto: Andres Putting
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