03.05.2020, 17:49
ФОТОНОВОСТЬ: музей выставил огромный экспонат на улицу
Во время чрезвычайного положения музеи закрыты. Научный центр AHHAA в Тарту решил "выгулять" огромный экспонат — деревянный стул.
Во время чрезвычайного положения музеи закрыты. Научный центр AHHAA в Тарту решил "выгулять" огромный экспонат — деревянный стул.
Музей выставил стул возле леса. Что явно понравилось местным детям — они с радостью воспользовались им по назначению.
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