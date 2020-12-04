ФОТОНОВОСТЬ | Момент, когда Ратас узнает, что контактировал с зараженным

Сегодня премьер-министр Юри Ратас отправился в Ида-Вирумаа. Во время визита, около полудня, ему позвонили и сообщили, что он контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус.
Момент телефонного разговора попал в объектив камеры фотографа Delfi. Смотрите галарею! Примечательно, что если сначала сопровождающие идут практически рядом с Ратасом, то после разговора соблюдают приличную дистанцию.
Как мы писали ранее, сегодня в полдень Ратас сообщил в социальных сетях, что вечером 2 декабря встречался с человеком, который сегодня узнал, что болен COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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