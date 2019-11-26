ФОТОНОВОСТЬ: Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед! Это намек?

Именно на велосипеде герой Владимира Зеленского добирается на работу, будучи президентом Украины в телесериале "Слуга народа". Будет ли использовать таком же качестве этот вид транспорта сам Владимир Зеленский, пока не известно.

Сама Керсти Кальюлайд неоднократно участвовала в любительских соревнованиях по велоспорту и даже проехала так называемый народный этап на супермногодневке "Тур де Франс".