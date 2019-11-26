ФОТОНОВОСТЬ: Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед! Это намек?

На сегодняшней встрече президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед.
Именно на велосипеде герой Владимира Зеленского добирается на работу, будучи президентом Украины в телесериале "Слуга народа". Будет ли использовать таком же качестве этот вид транспорта сам Владимир Зеленский, пока не известно.
Сама Керсти Кальюлайд неоднократно участвовала в любительских соревнованиях по велоспорту и даже проехала так называемый народный этап на супермногодневке "Тур де Франс".
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