26.11.2019, 15:20

ФОТОНОВОСТЬ: Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед! Это намек?

 (55)
EST 169
Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendiga
Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendigaFoto: Ilmar Saabas

На сегодняшней встрече президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед.

Именно на велосипеде герой Владимира Зеленского добирается на работу, будучи президентом Украины в телесериале "Слуга народа". Будет ли использовать таком же качестве этот вид транспорта сам Владимир Зеленский, пока не известно.

Сама Керсти Кальюлайд неоднократно участвовала в любительских соревнованиях по велоспорту и даже проехала так называемый народный этап на супермногодневке "Тур де Франс".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: