27.11.2020, 19:23

ФОТОНОВОСТЬ | Что это? Рождественские украшения в Йыгева напоминают женский половой орган

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Foto: Anni Õnneleid

На улицах Йыгева появились рождественские украшения, которые, по мнению местных жителей, по форме напоминают матку.

Еще большую комичность ситуации придает тот факт, что в Йыгева собираются построить церковь, которая в свою очередь сильно походит на мужской половой орган.

Foto: Aivar Koka Facebook/Varik Projekt
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