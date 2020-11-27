27.11.2020, 19:23
ФОТОНОВОСТЬ | Что это? Рождественские украшения в Йыгева напоминают женский половой орган
На улицах Йыгева появились рождественские украшения, которые, по мнению местных жителей, по форме напоминают матку.
На улицах Йыгева появились рождественские украшения, которые, по мнению местных жителей, по форме напоминают матку.
Еще большую комичность ситуации придает тот факт, что в Йыгева собираются построить церковь, которая в свою очередь сильно походит на мужской половой орган.
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