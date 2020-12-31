Фотографии, характеризующие 2020 год в Эстонии: детские площадки на замке, прогулки 2+2 и пустой Старый город

А помните, как в начале пандемии, когда еще не было известно, как именно распространяется вирус, каждый раз предпринималась серьезная дезинфекция помещений? На фото выше запечатлены последствия первого случая заражения коронавирусом ученика эстонской школы — 8 марта гимназия Киристийне была тщательно продезинфицирована.

В любой другой год возник бы вопрос: чем провинились качели, что их закрывают на замок? Весной в качестве меры по препятствию распространения коронавируса было решено закрыть детские площадки, а чтобы запрет соблюдался, пришлось пойти на крайние меры.

Suletud mänguväljak Löwenruh’ pargis. Kes oleks võinud arvata, et tuleb aeg, kui mänguväljakuid peetakse nii ohtlikuks, et need tuleb keti ja lukuga sulgeda? Foto: Rauno Volmar

Новая мода на прогулки: 2+2. Чем больше дистанция с другими, тем лучше.

Kaks pluss kaks Stroomi rannas Foto: Rauno Volmar

Пресс-конференция расследования гибели парома "Эстония". Все в масках, хотя их ношение обязательным еще не стало.



Estonia huku uurimise pressikonverents.Ajakirjanikud kandsid maske juba ammu enne seda, kui see Eesti ühiskonnas normiks muutus. Liikudes päevast päeva pressikonverentside ja luues uusi kontakte, panevad ajakirjanikud ennast olukorda, kus diagnoosi saamise kohta ei küsita, kas, vaid millal. Foto: Kiur Kaasik

Первый концерт Эстонской филармонии после восстановления работы культурных учреждений, остановленной на время режима ЧП, прошел для 50 человек в связи с требованием по половине заполняемости помещений.

ERSO esimene kontsert pärast kultuuriasutuste taasavamist toimus 2 + 2 reegli tõttu 50 inimesele. Foto: Kiur Kaasik

Очереди как в советское время — только теперь за посылками на почте. Чрезвычайное положение и закрытие торговых центров заставило людей заказывать намного больше товаров в интернете.

Omniva pakisaajate järjekord. Koroonakriis tõi kaasa e-kaubanduse buumi ja hiigelpikad järjekorrad pakiautomaatide juures. Foto: Ilmar Saabas

Мастеркласс по надеванию защитной маски от Марта Хельме, когда он еще занимал пост министра внутренних дел.

Siseminister Mart Helme heitleb 23. aprillil valitsuse pressikonverentsil maskiga. Foto: Jaanus Lensment

Желание покурить перевешивает все. И смешно, и грустно.

Kas suitsunälg on hullem kui viirus? Delfi fotograaf tabas eriolukorra kehtestamise päeval, 12. märtsil, Põhja-Eesti regionaalhaigla juures tragikoomilise hetke. Foto: Andres Putting

Постапокалипсис? Город-призрак? Где же все люди? На время чрезвычайного положения Старый город практически опустел и от туристов, и от местных жителей — на фото не хватает только перекати-поле на Ратушной площади.

Nagu kummituslinn. Kõik rahvast pulbitsevad kohad jäid järsku inimtühjaks – erand ei olnud ka Tallinna vanalinn. Foto: Tiit Blaat

Президентский прием 20 августа — условием, чтобы попасть на него, была дезинфекция рук.

Roosiaia vastuvõtt 2020. Presidendi vastuvõtule pääses sel aastal vaid desifintseeritud kätega. Foto: Kiur Kaasik

Как проводить школьные уроки во время пандемии. Учитель Кейлаской снимает урок, чтобы находящиеся на домашнем обучении дети могли принять в нем участие.

Unikaalne „abiõpetaja” Keila koolis. Kooli õppejuht Ahti Noor võttis matemaatika nn hübriidtundides appi nutika abivahendi. Tegemist on harjavarre, arvuti ja telefoni sümbioosiga, kus telefon asub varre otsas ja edastab silmade kõrguselt tahvli ees toimuvat. Nii said ka koduõppel olevad õpilased tunnist osa. Foto: Andres Putting

Рождество в церкви Каарли. Кроме причастия — доза дезинфицирующего средства. И маску не забудьте.

Jõululaupäev Kaarli kirikus. „Küsi ja sulle antakse!” N-ö püha vee dosaator Kaarli kirikus ei pidanud hommikusel jõulujumalateenistusel väga palju tööd tegema – oodatud rahvahordid jäid tulemata. Foto: Tiit Blaat

Концерт для автомобилей на Певческом поле. Когда все концерты запрещены, нужно искать новые решения.

Autokontsert lauluväljakul – kui kontserdisaali koguneda on keelatud, siis tuleb leida muid lahendusi. Foto: Henri-Kristian Kirsip

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!