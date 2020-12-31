Фотографии, характеризующие 2020 год в Эстонии: детские площадки на замке, прогулки 2+2 и пустой Старый город

Провожая 2019 год, никто и не мог представить, что через пару месяцев мир остановится. 2020 запомнится как год, когда все изменилось: нормой стали защитные маски, мытье рук, дистанция с другими, работа из дома и постоянные опасения — "а вдруг я заразился коронавирусом?" Вот подборка фотографий от фотографов Delfi, которые как нельзя лучше описывают 2020 год.
А помните, как в начале пандемии, когда еще не было известно, как именно распространяется вирус, каждый раз предпринималась серьезная дезинфекция помещений? На фото выше запечатлены последствия первого случая заражения коронавирусом ученика эстонской школы — 8 марта гимназия Киристийне была тщательно продезинфицирована.
В любой другой год возник бы вопрос: чем провинились качели, что их закрывают на замок? Весной в качестве меры по препятствию распространения коронавируса было решено закрыть детские площадки, а чтобы запрет соблюдался, пришлось пойти на крайние меры.
Новая мода на прогулки: 2+2. Чем больше дистанция с другими, тем лучше.
Пресс-конференция расследования гибели парома "Эстония". Все в масках, хотя их ношение обязательным еще не стало.
Первый концерт Эстонской филармонии после восстановления работы культурных учреждений, остановленной на время режима ЧП, прошел для 50 человек в связи с требованием по половине заполняемости помещений.
Очереди как в советское время — только теперь за посылками на почте. Чрезвычайное положение и закрытие торговых центров заставило людей заказывать намного больше товаров в интернете.
Мастеркласс по надеванию защитной маски от Марта Хельме, когда он еще занимал пост министра внутренних дел.
Желание покурить перевешивает все. И смешно, и грустно.
Постапокалипсис? Город-призрак? Где же все люди? На время чрезвычайного положения Старый город практически опустел и от туристов, и от местных жителей — на фото не хватает только перекати-поле на Ратушной площади.
Президентский прием 20 августа — условием, чтобы попасть на него, была дезинфекция рук.
Как проводить школьные уроки во время пандемии. Учитель Кейлаской снимает урок, чтобы находящиеся на домашнем обучении дети могли принять в нем участие.
Рождество в церкви Каарли. Кроме причастия — доза дезинфицирующего средства. И маску не забудьте.
Концерт для автомобилей на Певческом поле. Когда все концерты запрещены, нужно искать новые решения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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