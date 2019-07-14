ФОТОФАКТ: Команда Нолана оперативно отреагировала на публикацию в Delfi

Сегодня полным ходом шли съемки Кристофера Нолана на Лаагна теэ. Читатель Delfi запечатлел на фото, как актеры и съемочная группа Нолана мочились на Лаагна теэ за трансформаторной будкой.
Уже к вечеру, после публикации статьи, на том же самом месте, за будкой установили биотуалеты.
На фотографии, которую ранее прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!
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