ФОТОФАКТ: Команда Нолана оперативно отреагировала на публикацию в Delfi

Уже к вечеру, после публикации статьи, на том же самом месте, за будкой установили биотуалеты.

На фотографии, которую ранее прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!