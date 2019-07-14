ФОТОФАКТ: Команда Нолана оперативно отреагировала на публикацию в Delfi

Уже к вечеру после публикации статьи на том же самом месте, за будкой установили биотуалеты.

На фотографиях, которые ранее прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!