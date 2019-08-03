ФОТО | «Зло себя разоблачило». Март Хельме объявил о скорой смерти Партии реформ

«Я сообщу вам хорошую новость. Каждый день, который мы находимся в правительстве, старая система загибается, умирает. Партия реформ умирает, потому что она не у власти, рычаги не в ее руках. Но самая хорошая новость в том — об этом приходит информация со всех сторон, — что политики Партии Реформ ходят и мобилизовывают своих сторонников, причем делают это со вздохами — если осенью не удастся свалить правительство, то Партии реформ наступит конец. Что может иметь Эстония против того, чтобы заведшая страну в самую глубокую стагнацию партия отправилась на кладбище затонувших кораблей!»

На чем основывается его мнение, Хельме не уточнил. Однако последние опросы показывают что сейчас поддержка реформистов среди избирателей очень высока.

В своей речи Хельме также коснулся материала журналиста Delfi Вахура Кооритса, который не исключил скорого распада нынешней правительственной коалиции и создания союза центристов и реформистов.

«Мне было бы очень жаль Центристскую партию, если она превратится в пуделя реформистов, потому что это будет означать конец этой партии», - заявил лидер EKRE.

В случае развала нынешней коалиции Хельме призвал собравшихся не отчаиваться и не впадать в депрессию. «Если Бог что-то разрушает, то только для того, чтобы построить чего-то новое. Мы построим Эстонию как национальное государство, потому что зло себя уже разоблачило», - сказал Хельме.