18.01.2020, 18:50
ФОТО | Зима по-эстонски. Среди января распустились весенние цветы
Фотограф Delfi заснял в пятницу, 17 января, как на улице уже начали цвести весенние цветы.
Фотограф Delfi заснял в пятницу, 17 января, как на улице уже начали цвести весенние цветы.
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