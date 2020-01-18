18.01.2020, 18:50

ФОТО | Зима по-эстонски. Среди января распустились весенние цветы


EST 34
Kevadlilled ja -taimed jaanuaris
Foto: Argo Ingver

Фотограф Delfi заснял в пятницу, 17 января, как на улице уже начали цвести весенние цветы.

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