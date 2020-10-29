ФОТО | Живущая рядом с местом теракта в Ницце эстонка: царят страх и нервозность, но из-за скорого карантина людей на улицах много

Разговаривая с Delfi, Катрийн находилась на главной площади Ниццы, откуда берет начало дорога, ведущая к базилике Нотр-Дам, ставшей местом кровавого преступления. И через несколько часов после теракта, во второй половине дня, там было по-прежнему много машин полиции, движение ограничено, район патрулировали также военные.

"Все очень тревожно и сумбурно. Напряжение висит в воздухе", - описывает Катрийн обстановку в Ницце после теракта. "Атмосфера нервная, постоянно слышны сирены".

Несмотря на то, что в городе царит страх и нервозность, как говорит Катрийн, рестораны и кафе полны народа, потому что уже с завтрашнего утра по всей Франции вводятся строгие ограничения в передвижении.

"Так как я сама живу там (от базилики) очень близко, то сейчас воздерживаюсь от прогулок в этом районе. Мои знакомые настроены так, что вообще не стоит сейчас гулять. Но в то же время сегодня - последний день перед карантином", - поясняет Катрийн.

Как сообщил президент Эммануэль Макрон, жесткий режим будет действовать как минимум до конца ноября. Вводимые из-за коронавируса ограничения в передвижении означают, что людям будет разрешено покидать дом только в крайней необходимости - по работе или медицинским основаниям. Малозначимые предприятия (такие как рестораны и бары) закрываются, хотя школы и заводы будут работать.

Так как уровень безопасности в районе сейчас крайне высок, то из-за собственной защищенности Катрийн не беспокоится. "Но сознание того, что подобное может случиться на улице с каждым - ужасно", - сказала она.

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