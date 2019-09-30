ФОТО | Жительнице Таллинна исполнился 101 год. Как поразительно хорошо она выглядит!

Поздравить с днем рождения Алиде Хермине Селиранд пришел и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. ”Это уникальная возможность пожать руку женщине, которая родилась в год обретения Эстонией независимости”, — сказал Свет.

Алиде Хермине Селиранд родилась в 1918 году и всю жизнь проработала учительницей. Ей по-прежнему очень нравится читать и при этом она не пользуется для чтения очками.

В районе Кесклинн проживает семь человек старше 100 лет. Шесть из них женщины.