ФОТО | Жительница Петербурга после смерти матери обнаружила тысячи фотографий. Теперь в Теллискиви открыта выставка этих работ

В 2017 году дочь Маши Ивашинцовой на антресолях ее квартиры в Санкт-Петербурге обнаружила около 30 000 фотографий и негативов, сделанных Машей в период с 1969 по 1999 год, и история Маши разлетелась по всему миру.

Artnet — ведущий глобальный сайт посвященный искусству — назвал открытие архива Маши Ивашинцовой одним из важнейших художественных событий 2018 года: мало кому до этого удавалось показать такой неофициальный и лирический взгляд на жизнь в Советском Союзе.

Маша фотографировала на улицах и в коммуналках Ленинграда во времена творческого и политического брожения города, наблюдая через свой объектив как за ничем непримечательными персонажами, так и за подпольной культурной элитой того времени. Своими фотографиями Маша открывает для нас повседневную жизнь советских людей, которая была полна любви, грусти, абсурда, конфликтов и смеха.

Выставка открыта вплоть до 1 марта. Часы работы: среда-воскресенье 12:00-19:00

Центр документальной фотографии Юхана Кууса находится по адресу Теллискиви, 60a-5.

Выставка организована при поддержке Эстонского Культурного Фонда, Hahnemühle, FP2, Printwise, Taevas Ogilvy, Go Hotel Schnelli, Eesti Ekspress, Lux Express и Ajar Studios.

Masha Ivashintsova