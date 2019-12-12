12.12.2019, 18:05

ФОТО: Жительница Мустамяэ отпраздновала 100-летний юбилей


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ФОТО: Жительница Мустамяэ отпраздновала 100-летний юбилей
Foto: Kesklinna valitsus

11 декабря отпраздновала свой 100-летний юбилей Евгения Котлова, заслуженный хирург и давний житель района Мустамяэ. Лаури Лаатс, старейшина района Мустамяэ, поздравил ее со столь знаменательной датой.

”Необыкновенная женщина с удивительной жизненной историей”, — говорит Лаури Лаатс.

”Для некоторых людей высказывание, что возраст — это просто цифра, действительно, верно. Во время Второй мировой войны она была военным хирургом и удостоена ордена Отечественной войны второй степени, в отставку ушла в звании старшего капитана. После войны она работала долгое время травматологом в разных медицинских учреждениях Таллинна, выйдя на пенсию, посвятила себя своим любимым увлечениям. Она сказала, что ее самая большая страсть сегодня — это решение кроссвордов. Также она создает своего рода энциклопедию кроссвордов — стопки тетрадей, заполненные вопросами и ответами. Я не видел такой энергии, жизнерадостности и у половины молодых людей в наше время, как у этой замечательной 100-летней дамы. Мое уважение и восхищение!”

Foto: Kesklinna valitsus


Поскольку, Евгения Котлова родом из России, города Ивановска, то были также поздравления и от представителей посольства Российской Федерации.

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