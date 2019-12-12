ФОТО: Жительница Мустамяэ отпраздновала 100-летний юбилей

”Необыкновенная женщина с удивительной жизненной историей”, — говорит Лаури Лаатс.

”Для некоторых людей высказывание, что возраст — это просто цифра, действительно, верно. Во время Второй мировой войны она была военным хирургом и удостоена ордена Отечественной войны второй степени, в отставку ушла в звании старшего капитана. После войны она работала долгое время травматологом в разных медицинских учреждениях Таллинна, выйдя на пенсию, посвятила себя своим любимым увлечениям. Она сказала, что ее самая большая страсть сегодня — это решение кроссвордов. Также она создает своего рода энциклопедию кроссвордов — стопки тетрадей, заполненные вопросами и ответами. Я не видел такой энергии, жизнерадостности и у половины молодых людей в наше время, как у этой замечательной 100-летней дамы. Мое уважение и восхищение!”



Foto: Kesklinna valitsus



Поскольку, Евгения Котлова родом из России, города Ивановска, то были также поздравления и от представителей посольства Российской Федерации.