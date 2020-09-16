ФОТО | Жители Тарту подумали, что с завода A. Le Coq на дорогу рекой хлынул слабоалкогольный напиток(1)
Из-за засорения канализационной системы на заводе A. Le Coq местные жители подумали, что там произошла утечка слабоалкогольного напитка.
Из-за засорения канализационной системы на заводе A. Le Coq местные жители подумали, что там произошла утечка слабоалкогольного напитка.
"Пойди пойми, это джин Long Drink или нет. С виду похоже, а запаха нет", — рассуждает приехавший на место происшествия фотограф.
Во второй половине дня среди местных жителей Тарту, а также в социальных сетях стал распространятся слух о том, что на заводе A. Le Coq прорвало джиновые краны.
Действительно, по улицам рядом с заводом рекой растекалась пенная жидкость. "К счастью или нет, но это моющее средство с водой", — сказал Delfi директор A.Le Coq Тармо Нооп.
Канализационная система на заводе засорилась, поэтому вода с моющим средством вылилась на городскую улицу. Что стало причиной засора, еще неизвестно. Сейчас идет уборка улицы.
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