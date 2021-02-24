24.02.2021, 08:10

ФОТО | Жители Эстонии проигнорировали просьбу не приходить на поднятие флага

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ФОТО <span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;">|</span> Жители Эстонии проигнорировали просьбу не приходить на поднятие флага
Tiit Blaat

Сегодня празднования Дня независимости Эстонии начались рано утром 24 февраля в Губернаторском саду на Тоомпеа, где состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.

В этом году мероприятие должно было пройти полностью без публики.

Правительство просило жителей Эстонии не приходить на место, а следить за мероприятием в онлайн-режиме. Тем не менее, как мы видим на сделанных фотографом Delfi снимках, некоторые все-таки проигнорировали эту просьбу и пришли посмотреть, как понимается флаг. Справедливости ради стоит отметить, что народа все-таки не так много, как обычно, часть носят маски и соблюдают дистанцию.

Tiit Blaat
Tiit Blaat
Tiit Blaat

Все фотографии с церемонии поднятия флага:

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