ФОТО | Жители Эстонии проигнорировали просьбу не приходить на поднятие флага

В этом году мероприятие должно было пройти полностью без публики.
Правительство просило жителей Эстонии не приходить на место, а следить за мероприятием в онлайн-режиме. Тем не менее, как мы видим на сделанных фотографом Delfi снимках, некоторые все-таки проигнорировали эту просьбу и пришли посмотреть, как понимается флаг. Справедливости ради стоит отметить, что народа все-таки не так много, как обычно, часть носят маски и соблюдают дистанцию.
Все фотографии с церемонии поднятия флага:
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