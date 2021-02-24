ФОТО | Жители Эстонии проигнорировали просьбу не приходить на поднятие флага

В этом году мероприятие должно было пройти полностью без публики.

Правительство просило жителей Эстонии не приходить на место, а следить за мероприятием в онлайн-режиме. Тем не менее, как мы видим на сделанных фотографом Delfi снимках, некоторые все-таки проигнорировали эту просьбу и пришли посмотреть, как понимается флаг. Справедливости ради стоит отметить, что народа все-таки не так много, как обычно, часть носят маски и соблюдают дистанцию.

Tiit Blaat

Tiit Blaat

Tiit Blaat

Все фотографии с церемонии поднятия флага:

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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