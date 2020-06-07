07.06.2020, 17:13

ФОТО | Жители Эстонии напрочь забыли о коронавирусе: на парковке т/ч Ülemiste не протолкнуться


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Ülemiste keskuse parkla
Ülemiste keskuse parklaFoto: Kiur Kaasik

В воскресенье на парковке возле торгового центра Ülemiste наблюдалась ситуация, довольно схожая с ситуацией докризисного времени. На парковке буквально яблоку было негде упасть — смотрите сами!


А тем временем, за минувшие сутки коронавирус в Эстонии выявили у восьми человек. Большинство случаев было зарегистрировано в столице.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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