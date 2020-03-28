28.03.2020, 19:07

ФОТО | Жители Эстонии массово повалили за город. Полицейские проверяли на болоте Виру соблюдение ограничений передвижения

 (11)
EST
Galerii: 15 pilti
Viru raba matkarada Foto: Priit Simson

В честь солнечной теплой погоды многие эстоноземельцы решили отправиться на природу. Однако рядом со многими тропами можно было встретить не только прогуливающихся людей, но и полицейских, которые проверили соблюдение ограничений передвижения в общественных местах

Полицейские были и у тропы болота Виру. Туда сегодня стеклось особенно много народу и, естественно, соблюдать дистанцию в 2 метра было сложно.

Завидев полицию или же узнав о количестве народа на тропе многие отдыхающие поворачивали обратно. Однако когда полиция уехала, на тропу продолжили массово идти гуляющие.

В Каабернеэме же стоит столько машин, как будто уже наступил купальный сезон.

Также много народа было сегодня в мото-центре в Саку.

Читайте также: