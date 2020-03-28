ФОТО | Жители Эстонии массово повалили за город. Полицейские проверяли на болоте Виру соблюдение ограничений передвижения

Полицейские были и у тропы болота Виру. Туда сегодня стеклось особенно много народу и, естественно, соблюдать дистанцию в 2 метра было сложно.

Завидев полицию или же узнав о количестве народа на тропе многие отдыхающие поворачивали обратно. Однако когда полиция уехала, на тропу продолжили массово идти гуляющие.

В Каабернеэме же стоит столько машин, как будто уже наступил купальный сезон.

Также много народа было сегодня в мото-центре в Саку.