ФОТО | Жители Эстонии массово повалили за город. Полицейские проверяли на болоте Виру соблюдение ограничений передвижения(11)
В честь солнечной теплой погоды многие эстоноземельцы решили отправиться на природу. Однако рядом со многими тропами можно было встретить не только прогуливающихся людей, но и полицейских, которые проверили соблюдение ограничений передвижения в общественных местах
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