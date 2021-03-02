ФОТО | Жителей Таллинна достали "весенние сюрпризы". В МуПо верят, что ситуация улучшится

"Есть, конечно, и ответственные хозяева собак, которые убирают за своими любимцами, они, конечно, достойны похвалы. Я видел и такую ситуацию, когда один владелец собаки призвал к порядку другого, когда тот не убрался за своим питомцем. Будем надеяться, что культуры уборки будет год за годом улучшаться", — сказал главный инспектор МуПо района Хааберсти Талех Гусейнов.

МуПо еще раз напоминает, что согласно таллиннским Правилам содержания собак и кошек владелец обязан соблюдать санитарно-гигиенические требования, в том числе и убирать экскременты за своей собакой или кошкой.

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