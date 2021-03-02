ФОТО | Жителей Таллинна достали "весенние сюрпризы". В МуПо верят, что ситуация улучшится
В столичную Муниципальную полицию поступают каждый день много жалоб на то, что экскременты домашних животных, которые "вплывают" из-под снега во время весенней оттепели, портят тротуары и зеленые зоны города, пишет Pealinn.
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