ФОТО | Жителей Таллинна достали "весенние сюрпризы". В МуПо верят, что ситуация улучшится(1)
В столичную Муниципальную полицию поступают каждый день много жалоб на то, что экскременты домашних животных, которые "вплывают" из-под снега во время весенней оттепели, портят тротуары и зеленые зоны города, пишет Pealinn.
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