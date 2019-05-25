ФОТО | Житель Ласнамяэ рассмотрел в перелеске у реки Пирита лешего. А кого увидели вы?

В перелеске рядом с речкой Пирита наш читатель наткнулся на дерево, на стволе которого проявился лик, очень похожий на человеческий.

Не иначе леший, стерегущий местный лес, промелькнуло у Александра, который, сфотографировав увиденное, поспешил подальше от странного дерева. При этом наш читатель заверяет, что следы ножа или какого-либо другого человеческого воздействия на коре отсутствуют.

Известный эстонский природовед, блогер и фотограф Олег Цымбаревич, которому мы показали снимок, не склонен к мистике.

”Например, часто в формах облаков можно увидеть разных персонажей — все зависит от фантазии человека. Мне так "лик человека" здесь разглядеть не удалось, зато увиделась морда медведя”, — поделился своим восприятием природовед.

"За восемьдесят-сто лет жизни с этой сосной могло произойти всякое, что оставило след на коре, да и нож исключать нельзя — просто за много лет следы ножа, возможно, сгладились. Но я, думаю, это просто фантазии природы — ведь они безграничны. Часто наросты на деревьях — капы и сувели — принимают такую необычную форму, что трудно поверить в естественное их происхождение”, — прокомментировал фотографию читателя Олег Цымбаревич.