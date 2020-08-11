ФОТО | Женщина обеспокоена мертвыми птицами у спа-центра. Руководство: это не массовая проблема

В социальных сетях было опубликовано фото мертвых птиц возле спа-центра Pühajärve, которые, вероятно, погибли из-за того, что врезались в большие окна. По словам автора снимков, один из работников центра сказал, что ситуация, когда приходится ”собирать вечером трупы”, повторяется на протяжении 17 лет.
Представители центра ответили в соцсетях, что информация не соответствует действительности.
”К сожалению, мы не знаем, что могло произойти вчера или куда подевались эти десятки трупов, поскольку наш работник нашел только один. Мы не можем утверждать, что ни одна птица не врезалась в окно нашего бассейна, но проблема ни в коем случае не носит массовый характер, и такое происходит далеко не каждый день. Каждый день вечерами трупы никто не собирает, и работник такого не говорил”, — заверило руководство.
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