ФОТО | Женщина обеспокоена мертвыми птицами у спа-центра. Руководство: это не массовая проблема

Представители центра ответили в соцсетях, что информация не соответствует действительности.

”К сожалению, мы не знаем, что могло произойти вчера или куда подевались эти десятки трупов, поскольку наш работник нашел только один. Мы не можем утверждать, что ни одна птица не врезалась в окно нашего бассейна, но проблема ни в коем случае не носит массовый характер, и такое происходит далеко не каждый день. Каждый день вечерами трупы никто не собирает, и работник такого не говорил”, — заверило руководство.