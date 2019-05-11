ФОТО: Женщина нашла жемчужину в устрице за ужином в таллиннском ресторане

Женщина, которая ужинала в ресторане The Nautilus призналась, что в начале не посчитала находку жемчужины важным событием и просто положила ее в карман.

Лишь дома, когда она решила почитать о жемчужинах, она узнала, что найти ее очень сложно, жемчужина может прятаться в одной устрице из 100 000.

”В начале она была черной и я не поняла, что это. Дома очистила жемчужину и решила изучить, насколько особенной является эта находка", - объяснила Кескюла. На вопрос о том, что женщина будет делать с жемчужиной дальше, она сказала, что жемчужина отлично подойдет для обручальных колец, которые у пары отсутствуют.

Руководитель обслуживания ресторана Карл-Эрик Иллик сказал, что это первый случай находки жемчужины в устрицах, но теперь они всегда ждут клиентов не только на ужин, но и на поиски жемчужин.