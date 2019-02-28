ФОТО: Женщина нашла в мусорном баке кота, над которым кто-то перед этим жестоко поиздевался

Автор поста сказала Delfi, что кота нашла жена ее брата, которая отправилась на кладбище в Валга, чтобы привести в порядок могилу родственника. Когда женщина стала выкидывать в мусорный контейнер старые свечи, то увидела там истерзанное животное.

Если сначала было предположение, что кота сбила машина, то потом выяснилось, что, скорее всего, над животным кто-то с особой жестокостью поиздевался. К такому выводу пришел врач Валгаской ветеринарной клиники Яан Луха, куда было доставлено животное, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По словам автора поста, сейчас животное находится в надежном месте и, скорее всего, с ним все будет хорошо.