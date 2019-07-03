03.07.2019, 20:35
ФОТО | Железнодорожники завершили работы на очередном отрезке
Читатель Defi прислал фотографии, на которых изображены последние рельсы, уложенные на отрезке Рийзипере — Турба.
Читатель Defi прислал фотографии, на которых изображены последние рельсы, уложенные на отрезке Рийзипере — Турба.
Стоимость отрезка железнодорожных путей длиной 6,5 км составляет 8 миллионов евро. Согласно плану, строительные работы продолжатся до ноября.
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