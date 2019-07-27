27.07.2019, 15:53

ФОТО: Жара не помеха! Кристофер Нолан снимает в Пирита


rus.delfi.ee
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ФОТО: Жара не помеха! Кристофер Нолан снимает в Пирита
Foto: Margus Pahv

Съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана почти завершились. Осталось совсем немного, сегодня снимают в Пирита.

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