ФОТО: Жара не помеха! Кристофер Нолан снимает в Пирита

Съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана почти завершились. Осталось совсем немного, сегодня снимают в Пирита.
Съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана почти завершились. Осталось совсем немного, сегодня снимают в Пирита.
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