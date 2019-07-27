ФОТО: Жара не помеха! Кристофер Нолан снимает в Пирита

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Foto: Margus Pahv

Съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана почти завершились. Осталось совсем немного, сегодня снимают в Пирита.