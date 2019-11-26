26.11.2019, 20:16
ФОТО: Зеленский, Кальюлайд и другие отобедали в Национальной опере "Эстония"(5)
Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. Вечером в Национальной опере "Эстония" состоялся торжественный ужин c президентом Керсти Кальюлайд и ее супругом Рене Максимовским.
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