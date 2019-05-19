ФОТО: Заявление совета EKRE: на евровыборах придется выбирать между разрушителями национального государства и защитниками суверенности из EKRE

По сообщению совета EKRE, перед гражданами, заботящимися об Эстонии, стоит выбор: либо поддержать на выборах в Европейский парламент те политические силы, что собираются разрушить национальное эстонское государство, либо проголосовать за EKRE, которая умеет и может бороться за независимость Эстонии.

Как передает портал rus.err.ee, в заявлении также отмечается, что консерваторы вступят в Европарламенте в создаваемую фракцию стоящих на аналогичной платформе партий, включая "Истинных финнов", Датскую народную партию, Австрийскую партию свободы, французское "Национальное объединение" и итальянскую "Лигу". "Для этого блока будет неприемлема любая политика, которая ставит себе целью создание супергосударства или надгосударственного образования", — заявили в EKRE.

Заявление совета партии EKRE в полном объеме мы опубликуем позднее.